2020-04-17T07:51:20+03:00
Общество

Озера, колесо обозрения и аэротруба: В Омске утвердили проект благоустройства Зеленого острова

Осталось только найти деньги на воплощение грандиозных планов
Анна МИКУЛА
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Фото: мэрия ОмскаФото: мэрия Омска
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Из-за введенного в регионе режима полной самоизоляции очередное заседание омского градостроительного совета прошло по видео-конференц-связи. Участники рассмотрели проект реконструкции Зеленого острова.

При его разработке архитекторы учли пожелания простых омичей. Основной акцент сделали на важности сохранения там природного ландшафта. Любимый омичами парк обещают, как и прежде, оставить местом для прогулок на свежем воздухе. При этом добавят нюансы.

Так, все кафе объединят на территории фудкорта. Предусмотрены детская и спортивная площадки, а также велодорожка. Рассматривается возможность установки колеса обозрения и аэротрубы.

Задумались авторы проекта и над тем, как защитить от подтопления южную часть парка со стороны набежной Тухачевского. С этой задачей должна справиться сеть дренажных каналов и озер. В свою очередь омичи предлагают дополнить проект благоустройства площадкой для выгула собак.

– Советом принято решение принять концепцию в целом, а все поступившие замечания и предложения будут проработаны в ходе дальнейших встреч. Отметим, что строительные работы на Зеленом острове начнутся уже в этом году, – сообщает пресс-служба омской мэрии.

В целом проект понравился почти всем – и специалистам, и простым горожанам. Осталось только найти деньги на воплощение грандиозных планов в жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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