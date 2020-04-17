Стало известно, как омичам посмотреть богослужение в храмах на Пасху

17 Апр 2020 2020-04-17T07:43:14+03:00

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С начала этой недели все храмы и церкви Омска закрыты из-за принимаемых мер по борьбе с распространением коронавируса. Верующие продолжали ходить на службы. На них собирались по 20-30 человек и больше. Причем чаще всего среди прихожан были люди пожилого возраста. Поэтому власти пошли на решительный шаг и попросту закрыли все храмы. И это накануне одного из главных праздников для верующих - Пасхи.

Однако посмотреть главную церковную службу омичи все-таки могут. Ее будут транслировать в эфире 12 канала.

- С учетом введения комплекса ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Омской области, праздничные богослужения в храмах города Омска пройдут без прихожан, но верующие смогут соблюсти все необходимые традиции и ритуалы в домашних условиях, - уточнили в пресс-службе мэрии.

В омской епархии ситуацию пока не комментируют и хранят молчание.

ИСТОЧНИК KP.RU