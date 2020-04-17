2020-04-17T07:43:14+03:00
Общество

Стало известно, как омичам посмотреть богослужение в храмах на Пасху

Из-за коронавируса закрыли все храмы и церкви в городе
Станислав МУХИН
Поделиться:
Храмы закрыты.Храмы закрыты.
Изменить размер текста:

С начала этой недели все храмы и церкви Омска закрыты из-за принимаемых мер по борьбе с распространением коронавируса. Верующие продолжали ходить на службы. На них собирались по 20-30 человек и больше. Причем чаще всего среди прихожан были люди пожилого возраста. Поэтому власти пошли на решительный шаг и попросту закрыли все храмы. И это накануне одного из главных праздников для верующих - Пасхи.

Однако посмотреть главную церковную службу омичи все-таки могут. Ее будут транслировать в эфире 12 канала.

- С учетом введения комплекса ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Омской области, праздничные богослужения в храмах города Омска пройдут без прихожан, но верующие смогут соблюсти все необходимые традиции и ритуалы в домашних условиях, - уточнили в пресс-службе мэрии.

В омской епархии ситуацию пока не комментируют и хранят молчание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Материальная поддержка студентов.
В пригороде Омска массово горят поля
На озере Калач в Омской области массово погибла рыба
В Омске за один день разбились сразу двое мотоциклистов
Из-за масштабных палов сухой травы в Омской области объявлен особый режим
Плакала даже Яна Троянова: дояр Дмитрий Павлюк встретилсяс мамой на шоу «Последний герой» после 6 лет разлуки!
Омичка вышла гулять с собакой в Нефтяниках и пропала
«Люди жалуются на жару в квартирах»: Стало известно, когда в Омске отключат отопление
Сегодня решится, что будет с режимом самоизоляции на следующей неделе
«Подковерные игры»: Максим Сушинский прокомментировал слухи о своем увольнении
В Омске к 9 Мая запустят троллейбусы Победы
Омичи могут получить телевизоры от телеканала «Пятница!»
Водитель, насмерть сбивший омича на «зебре», заплатил компенсацию в полмиллиона
«Меркурий» обнаружил новые нарушения
Актрисы телеканала «Супер» делятся опытом семейной жизни на карантине
Озера, колесо обозрения и аэротруба: В Омске утвердили проект благоустройства Зеленого острова
Стало известно, как омичам посмотреть богослужение в храмах на Пасху
Незадолго до 9 Мая избивших и ограбивших омского ветерана отморозков отправили в СИЗО