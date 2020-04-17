2020-04-17T07:53:05+03:00
Происшествия

Незадолго до 9 Мая избивших и ограбивших омского ветерана отморозков отправили в СИЗО

Они вломились в дом к потерпевшему пьяными и забрали все деньги, которые нашли
Анна МИКУЛА
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Эта бесчеловечная история произошла 9 апреля в деревне Усовка Марьяновского района. В дом к 92-летнему местному жителю – ветерану Великой Отечественной войны – заявились двое мужчин в форме коммунальных служб. Они изобразили, что проверяют счетчик и заявили дедушке: у него долг за электричество в две тысячи рублей. Когда хозяин дома пошел доставать деньги, «коммунальщики» заметили, где они хранятся.

Полученное они почти сразу пропили, а ночью – уже навеселе – снова вломились в дом пенсионера. Отморозки избили его и забрали все, что нашли, – 13 тысяч рублей. После этого они уехали на такси в соседний район, где временно работали и снимали жилье.

Ветеран после случившегося попал в больницу, у него обнаружили перелом носа. В силу своего возраста и пережитого стресса потерпевший не смог подробно запомнить приметы нападавших. Но их отпечатки пальцев нашли в его доме.

Вскоре полицейские вышли на след преступников. Ими оказались мужчины 31-го и 34-х лет. Выяснилось, что один из них уже был неоднократно судим. Накануне им определили меру пресечения.

– Суд с учетом заключения участвующего в заседании заместителя прокурора Марьяновского района избрал обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Ход расследования уголовного дела находится на особом контроле прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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