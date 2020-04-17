2020-04-17T07:01:13+03:00
Общество

В омском оперштабе подтвердили 23-й случай заболевания коронавирусом в регионе

Омичка заразилась от мужа
Станислав МУХИН
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Омичка заразилась от мужа.Омичка заразилась от мужа.Фото: Татьяна ЭЙХМАН
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В омском оперштабе подтвердили еще один случай коронавируса в регионе. Он уже стал 23-м у нас.

- На данный час в Омском регионе 23 подтверждённых случая заражения COVID-19, из них 7 у детей. Состояние всех пациентов, находящихся на лечении, стабильное. Под домашним наблюдением — 1801 человек, снято с учета 10100, - рассказали в оперштабе при минздраве.

Напомним, 23 человеком, заразившимся коронавирусом, стала омичка. Болезнь она подхватила от мужа, вернувшегося из столицы. Ранее глава минздрава Ирина Солдатова прогнозировала ухудшение ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе. Пик пандемии власти ожидают в Омской области в конце апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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