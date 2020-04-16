Первого омича уже оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
В суде рассмотрели первое дело в отношении Омского нарушителя режима самоизоляции, введенного сейчас в регионе.
Полицейские остановили омича для проверки, когда он ехал на авто по Левобережью. Выяснилось, что мужчина находится далеко от своего дома. Уважительной причины для этого у него не было.
Гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей, сообщает пресс-служба Кировского районного суда.
ИСТОЧНИК KP.RU
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