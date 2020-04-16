2020-04-16T15:39:06+03:00
Общество

Первого омича уже оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

Мужчину остановили, когда он ехал на своем авто
Анна МИКУЛА
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В суде рассмотрели первое дело в отношении Омского нарушителя режима самоизоляции, введенного сейчас в регионе.

Полицейские остановили омича для проверки, когда он ехал на авто по Левобережью. Выяснилось, что мужчина находится далеко от своего дома. Уважительной причины для этого у него не было.

Гражданин признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей, сообщает пресс-служба Кировского районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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