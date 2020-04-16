Омск оказался в лидерах по нераспространению коронавируса
На данный момент в Омске известно о 23 зараженных коронавирусом. При девяти выздоровевших и отсутствии летальных случаев это очень хороший показатель – особенно для города-милионника.
Наш регион оказался среди лучших в России по нераспространению Covid-19. Сейчас по числу заболевших он находится на 71-м месте из 84, где выявлена инфекция.
При этом из крупных городов на нижних строках с Омском соседствует только Кемерово (74 место). В остальных регионах живет значительно меньше людей.
При этом по соотношению заболевших на тысячу человек населения наш регион также на очень хорошей позиции – у Омской области второе место снизу. Местным жителям надо постараться, чтобы все так оставалось и дальше. Пожалуйста, сидите дома – сейчас это жизненно важно. Чем добросовестнее выполнять это требование сейчас, тем быстрее закончится история с коронавирусом и мы все сможем вернуться к нормальной жизни.
ИСТОЧНИК KP.RU
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