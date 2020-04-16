2020-04-16T14:08:46+03:00
Общество

Омск оказался в лидерах по нераспространению коронавируса

Но ситуация может измениться очень быстро
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Пока число заболевших коронавирусом в Омске приближается к статистической погрешности, но все может измениться.Пока число заболевших коронавирусом в Омске приближается к статистической погрешности, но все может измениться.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

На данный момент в Омске известно о 23 зараженных коронавирусом. При девяти выздоровевших и отсутствии летальных случаев это очень хороший показатель – особенно для города-милионника.

Наш регион оказался среди лучших в России по нераспространению Covid-19. Сейчас по числу заболевших он находится на 71-м месте из 84, где выявлена инфекция.

При этом из крупных городов на нижних строках с Омском соседствует только Кемерово (74 место). В остальных регионах живет значительно меньше людей.

При этом по соотношению заболевших на тысячу человек населения наш регион также на очень хорошей позиции – у Омской области второе место снизу. Местным жителям надо постараться, чтобы все так оставалось и дальше. Пожалуйста, сидите дома – сейчас это жизненно важно. Чем добросовестнее выполнять это требование сейчас, тем быстрее закончится история с коронавирусом и мы все сможем вернуться к нормальной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Первого омича уже оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Омск оказался в лидерах по нераспространению коронавируса
Появились подробности, как заболел 23-й омич с коронавирусом
Парочка из Калачинска, жестоко убившая омича из-за авто, причастна к еще одному преступлению
Сотрудник омского ЧОПа стал рекордсменом России и Европы по подъему штанги на бицепс
Вопреки силе обстоятельств
Безусловный приоритет стратегии успеха
В омских школах отменят последние звонки, а выпускные перенесут
Приемная кампания в вузы в условиях самоизоляции
Найди свой замок
Еще один омич заболел коронавирусом
Омичи появились на WildBerries
На стоянке в Омской области полностью сгорели 9 грузовиков
«Омск! Почувствуй нашу любовь дистанционно»
Tele2 упрощает оформление SIM-карт благодаря регистрации на портале госуслуг
Губернатор ответил, не боится ли он, что подчиненные занижают цифры по больным коронавирусом в Омске
Омичей просят придумать имена для медвежат из Большереченского зоопарка
Стало известно, в какую омскую аптеку завезли 400 тысяч масок
Омских медиков будут возить на такси бесплатно