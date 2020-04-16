Появились подробности, как заболел 23-й омич с коронавирусом
Сибирячка заразилась от мужа
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Стало известно, кто стал 23-м заболевшим коронавирусом в Омске. Заразилась женщина. Ее муж недавно вернулся из Москвы. Вероятнее всего он и сам подхватил covid-19 в столице. Омские медики сперва обнаружили коронавирус у него. Об этом сообщает Город55. После этого врачи взяли тест у жены зараженного сибиряка. Он оказался положительным.
Добавим, что в омском правительстве прогнозируют ухудшение ситуации с коронавирусом в регионе. Министр здравоохранения Ирина Солдатова заявила, что пик пандемии придется на конец апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU