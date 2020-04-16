Парочка из Калачинска, жестоко убившая омича из-за авто, причастна к еще одному преступлению

16 Апр 2020 2020-04-16T13:32:06+03:00

Десятова и Иванову будут судить за кражу, разбой и убийство.

Незадолго до разбойного нападения они вынесли из строительного магазина сейф с выручкой

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Калачинскую парочку – 32-летнюю Ирину Иванову и ее 33-летнего сожителя Юрия Десятова обвиняют в разбойном нападении и убийстве человека из-за машины.

Но выяснилось, что незадолго до этого они совершили еще одно преступление – и попали на запись камеры наблюдения.

А происходило все так. Десятов узнал, что в одном из строительных магазинов будет находиться довольно крупная сумма денег. Вместе с подельницей они спланировали кражу. Сначала разбили витрину в соседнем магазине, а когда охранник отвлекся на это происшествие, пробралась в нужное им помещение и вытащили оттуда сейф с деньгами. Но внутри оказалось всего 190 тысяч – явно недостаточно для осуществления их планов. Отморозки мечтали перебраться жить в Петербург.

Тогда они придумали, как убьют человека, чтобы завладеть его авто. Парочка остановилась на своем ВАЗе посреди трассы. Иванова голосовала и просила о помощи. Десятов поджидал на обочине.

На свою беду 26-летний омич Илья Лукашевич, возвращавшийся домой по Красноярскому тракту, оказался отзывчивым человеком.

Илью Лукашевича предположительно убили из-за машины.Фото: vk.com

Он не проехал мимо, попавших, как ему казалось, в беду людей. Омич отвез их на ближайшую заправку и даже купил для них канистру и бензин. Когда привез обратно, парочка в «благодарность» зверски его убила и поехала на его авто в Новосибирск. Там их и задержали.

– После вручения им копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Омский областной суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Появилась ясность в запутанной истории гибели Ильи Лукашевича. Напомним, 26-летний омич пропал вечером 2 мая. Он уехал с работы, собирался заскочить в гипермаркет за продуктами и перестал выходить на связь. Несколько дней молодого человека искали полицейские и волонтеры. А 6 мая в канаве на обочине Красноярского тракта нашли труп с пробитой головой. Родные опознали Илью. Рядом с телом обнаружили окровавленный домкрат и чей-то кнопочный сотовый. Смартфон самого Ильи и его «Хонда» пропали. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU