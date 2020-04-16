В омских школах отменят последние звонки, а выпускные перенесут

16 Апр 2020 2020-04-16T11:55:59+03:00

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Из-за угрозы распространения коронавируса дети не вернутся в школы до конца учебного года. Занятия продолжатся дистанционно.

Уже точно известно об отмене последних звонков и, возможно, выпускных.

– Какой смысл сейчас что-то предполагать? Сложно что-то сказать про выпускные. Если у нас начало экзаменов 8 июня, то все выпускные будут смещены, они будут не в те сроки, в которые планировали. Дай Бог, если мы вообще сможем их провести. Последние звонки – этой май месяц. Я не думаю, что ситуация нам позволит в мае собрать детей. Апрель и май выхода детей в школы с большой долей вероятности уже не будет. Дорогие коллеги, родители и дети: здоровье в приоритете. Да, у кого-то и свадьбы не состоялись. Мы все это понимаем, – сказала сегодня Дернова в эфире «Радио России» в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU