2020-04-16T11:49:02+03:00
Общество

Еще один омич заболел коронавирусом

Об этом сообщает федеральный оперштаб
Станислав МУХИН
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Число заболевших в Омской области увеличилось до 23.Число заболевших в Омской области увеличилось до 23.
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До 23 человек увеличилось число больных коронавирусом в Омской области. Такие данные можно сделать из сообщений федерального оперативного штаба. По его информации, за сутки в омском регионе один новый заболевший. Региональный оперштаб при минздраве пока эти данные не подтвердил. Не исключено, что информацию они опубликуют чуть позже. Уже 9 человек в Омске полностью вылечились от коронавируса.

Добавим, что в региональном минздраве прогнозируют пик пандемии covid-19 на конец апреля. Ранее в Омске коронаврус обнаружили у пятерых работников ТГК-11. Но их диагноз до сих пор официально не подтвердил региональный оперштаб и эти пятеро в статистику заболевших пока не входят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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