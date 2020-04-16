2020-04-16T10:46:03+03:00
Происшествия

На стоянке в Омской области полностью сгорели 9 грузовиков

ЧП случилось в Большеречье
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области
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Серьезное ЧП с большим ущербом случилось в ночь на 16 апреля

– В 02.19 поступило сообщение о возгорании 9 грузовых автомобилей без груза на автостоянке на улице Химиков в рабочем поселке Большеречье, – рассказали в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Время локализации – 02.48, ликвидации – 03.33. От МЧС привлечены три единицы техники и восемь человек личного состава.

По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем. Автомобили полностью выгорели и не подлежат восстановлению.

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, сумма ущерба и причина возгорания устанавливаются, уточнили в пресс-службе областного УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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