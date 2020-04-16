2020-04-16T09:13:08+03:00
Общество

Губернатор ответил, не боится ли он, что подчиненные занижают цифры по больным коронавирусом в Омске

Александр Бурков заявил, что возможность искажения информации не исключена
Анна МИКУЛА
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Фото: правительство Омской областиФото: правительство Омской области
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Накануне губернатор Омской области пообщался с журналистами по видео-конференц-связи. В том числе, Александра Буркова спросили, стоит ли верить официальным цифрам о числе заболевших?

– Боюсь ли я, что подчиненные станут занижать цифры по выявленным случаям коронавируса? Такая опасность всегда есть, – признал глава региона. – Для этого и существует система многоуровеневого контроля. Например, полпредство в ежедневном режиме ведет мониторинг всех цифры. Если мы говорим про заболеваемость, то диагноз признает не наше министерство здравоохранения, а федеральный Роспотребнадзор. Учитываются только их данные, и сотрудники министерства не могут на них повлиять. Поэтому, думаю, не должно быть проблем. Контроль идет со всех сторон, общественность активно включилась в процесс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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