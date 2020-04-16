2020-04-16T08:52:48+03:00
Дом. Семья

Омичей просят придумать имена для медвежат из Большереченского зоопарка

У медведицы Маши родились две дочери и сын [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: Наталья БОЛОТОВАФото: Наталья БОЛОТОВА
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У скучающих на самоизоляции омичей появился шанс получить своего собственного медведя. Ну или по крайней мере, можно будет при случае похвастаться знакомым, что мишка из Большереченского зоопарка носит придуманное вами имя.

Фото: Наталья БОЛОТОВА Фото: Анна МИКУЛА

Фото: Наталья БОЛОТОВАФото: Анна МИКУЛА

Напомним, этой весной из своего домика после спячки медведица Маша вышла не одна, а с тремя очаровательными детенышами. Они уже подросли и окрепли, и настало время придумать, как их назвать.

Маша и медвежонок.Видео: Наталья БОЛОТОВА

– Большереченский зоопарк объявляет конкурс на имена для медвежат! Судя по поведению малышей, это две девочки и мальчик. Девочки более самостоятельные, инициативные, а мальчик капризный, чаще требует маминого внимания. Ждем ваших предложений в комментариях, сообщениях и на электронную почту: Bol-zoo@yandex.ru, – говорится в сообщении в официальном паблике зоопарка.

Медвежата.Видео: Наталья БОЛОТОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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