Стало известно, в какую омскую аптеку завезли 400 тысяч масок

16 Апр 2020 2020-04-16T08:10:48+03:00

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В омскую аптеку сети "Госаптека" поступила очередная большая партия масок. Всего туда поступило 400 тысяч защитных средств. Появились на прилавках и антисептики. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Однако желающим их купить следует поторопиться. Маски очень быстро раскупают. Выстраивались даже очереди на улице перед входом в аптеки.

Предыдущую партию из 100 тысяч масок омичи смели за сутки. Помогают аптекам и ателье города, которые шьют многоразовые средства защиты. Эти маски пригодны для многоразового использования при условии стирки и паровой обработки в домашних условиях. Чтобы узнать, есть в той или иной аптеке сети маски, можно звонить по телефону 8-800-350-46-96.

ИСТОЧНИК KP.RU