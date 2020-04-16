Омских медиков будут возить на такси бесплатно
Медикам в эти дни приходится особенно непросто. Чтобы хоть как-то облегчить им жизнь, их, а также социальных работников будут возить на такси бесплатно.
Горадминистрация по поручению губернатора проработала с компанией «Яндекс» реализацию проекта «Помощь рядом», сообщает пресс-служба омской мэрии.
Фото: мэрия Омска
– С 16 апреля в Омске врачей из трех больниц бесплатно доставляют на работу и домой. А скоро их будут развозить еще и на вызовы к пациентам. Для этого сформирован отдельный парк из 40 автомобилей.
– В условиях пандемии коронавируса персонал медицинских учреждений работает в усиленном режиме, поэтому мы провели переговоры с компанией «Яндекс», и наш город присоединился к проекту. В ближайшие две недели медицинские работники смогут пользоваться услугами бесплатного такси, – сообщил директор департамента транспорта администрации Омска Александр Вялков.
Система действует следующим образом – врачи заказывают автомобиль с водителем по специальному тарифу «Медик» в приложении «Яндекс.Такси».
Фото: мэрия Омска
Также сообщается, что все задействованные машины проходят регулярную дезинфекцию, а водители – медобследование.
Проект по организации поездок для врачей «Помощь рядом» уже запущен в 7 городах, в том числе в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде. Проект призван поддержать не только медиков, но и водителей такси, которые тоже находятся в группе риска.
ИСТОЧНИК KP.RU