2020-04-16T08:56:23+03:00
Общество

Омских медиков будут возить на такси бесплатно

Пока их будут доставлять только из дома на работу и обратно, но уже скоро они смогут доехать и на вызов к пациенту
Анна МИКУЛА
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Фото: мэрия ОмскаФото: мэрия Омска
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Медикам в эти дни приходится особенно непросто. Чтобы хоть как-то облегчить им жизнь, их, а также социальных работников будут возить на такси бесплатно.

Горадминистрация по поручению губернатора проработала с компанией «Яндекс» реализацию проекта «Помощь рядом», сообщает пресс-служба омской мэрии.

Фото: мэрия Омска

Фото: мэрия Омска

– С 16 апреля в Омске врачей из трех больниц бесплатно доставляют на работу и домой. А скоро их будут развозить еще и на вызовы к пациентам. Для этого сформирован отдельный парк из 40 автомобилей.

– В условиях пандемии коронавируса персонал медицинских учреждений работает в усиленном режиме, поэтому мы провели переговоры с компанией «Яндекс», и наш город присоединился к проекту. В ближайшие две недели медицинские работники смогут пользоваться услугами бесплатного такси, – сообщил директор департамента транспорта администрации Омска Александр Вялков.

Система действует следующим образом – врачи заказывают автомобиль с водителем по специальному тарифу «Медик» в приложении «Яндекс.Такси».

Фото: мэрия Омска

Фото: мэрия Омска

Также сообщается, что все задействованные машины проходят регулярную дезинфекцию, а водители – медобследование.

Проект по организации поездок для врачей «Помощь рядом» уже запущен в 7 городах, в том числе в Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде. Проект призван поддержать не только медиков, но и водителей такси, которые тоже находятся в группе риска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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