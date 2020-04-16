«Это большая дерзость и искушение Господа»: Омский епископ-вирусолог призвал верующих пока не ходить в храмы

16 Апр 2020 2020-04-16T11:40:05+03:00

Священник Петр Мансуров назвал фарисеями тех, кто утверждает, что в церкви нельзя заразиться коронавирусом

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Епископ Калачинский и Муромцевский Петр Мансуров до того, как стать священником, был вирусологом.

По окончании биологического факультета МГУ он работал в омском НИИ природно-очаговых инфекций. Именно поэтому отец Петр может рассуждать о накрывшей мир пандемии со знанием дела. Недавно он дал очень разумное интервью православному изданию «Фома».

В частности Мансуров попросил прихожан не испытывать судьбу и воздержаться от посещения церкви – даже на Пасху.

А тех, кто призывает к обратному, утверждая, что в храме заразиться невозможно, назвал фарисеями.

– В прошлом тоже были изоляции и карантины – не надо думать, что это новая, придуманная мера, – говорит Петр Мансуров. – Конечно, уровень знаний о причинах и течении эпидемий был совершенно иной, чем сейчас. Тем не менее люди знали, что остановить чуму, холеру и оспу можно только карантином. И во многих случаях береглись и читали молитвы из дома.

Напомним, одним из тех, кто еще недавно настаивал на посещении храмов верующими несмотря на коронавирус, был непосредственный начальник Мансуров – митрополит Омский и Таврический Владимир.

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ИСТОЧНИК KP.RU