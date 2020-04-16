В Омске должник добился для коллекторов штрафа в 100 тысяч

16 Апр 2020 2020-04-16T07:22:43+03:00

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Решил наказать коллекторскую фирму один из омичей. Должнику постоянно звонили из одной и той же организации и напоминали о необходимости вернуть деньги. Однако звонки заемщику поступали чаще, чем это позволяет закон. В итоге клиент пожаловался в службу судебных приставов.

В ведомстве разобрались в это деле и выяснили: коллекторы действительно звонили омичу чаще положенного. В итоге суд вынес решение о штрафе в размере 100 000 рублей. Однако фирма безуспешно пыталась его оспорить. Фемида встала на сторону заемщика. В итоге омские коллекторы заплатили штраф в 100 тысяч.

- Порядок обжалования незаконных действий коллекторов достаточно прост. Необходимо направить в территориальный орган УФССП России по Омской области заявление с указанием ваших ФИО, контактных данных, изложить причину обращения и приложить к нему в качестве дополнительных доказательств фото-/видео-/аудиоматериалы, скриншоты или детализацию звонков, - рассказали в пресс-службе омской службы судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU