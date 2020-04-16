В оперштабе озвучили свежие цифры по количеству больных коронавирусом в Омске

16 Апр 2020 2020-04-16T06:46:41+03:00

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Появились свежие данные о больных коронавирусом в Омске. По-прежнему, число выявленных пациентов с covid-19 составляет 22. В оперштабе рассказали подробности.

- На 16 апреля в Омской области зарегистрировано 22 подтвержденных случаев COVID-19, из них 7 детей. Выздоровели и выписаны домой 9 пациентов (из них 6 взрослых и 3 детей), - сообщили там. - Еще 13 человек остаются под наблюдением медиков: 6 в стационарах и 7 человек на дому без клинических проявлений инфекции). Просим омичей соблюдать меры самоизоляции и оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU