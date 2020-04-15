2020-04-15T15:24:34+03:00
Общество

Турфирмы вернут деньги омичам, поездки которых сорвались из-за карантина

Уже составлен список стран, за несостоявшееся путешествие в которые положена компенсация
Анна МИКУЛА
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У многих омичей из-за вынужденной коронавирусной самоизоляции сорвался долгожданный отдых. Впрочем, путешественникам не стоит волноваться – деньги за неиспользованные туры им вернут.

Правительством РФ (распоряжение от 04.04.2020 № 898-р) принято решение возвратить туристам и (или) иным заказчикам уплаченные ими за туристский продукт, в случае если путешествие планировалось в период с начала действия ограничений, предусмотренных указанной статьей, до 1 июня 2020 г., денежные суммы из средств фонда персональной ответственности туроператора на основании представленного не позднее 15 апреля 2020 г. в объединение туроператоров в сфере выездного туризма туроператором, осуществляющим деятельность в сфере выездного туризма, уведомления о возврате. Туроператор, не представивший указанное уведомление, перечисляет ежегодный взнос за 2020 год в фонд персональной ответственности туроператора не позднее 15 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

С полным списком стран, за сорвавшееся путешествие в которые положена компенсация, можно ознакомиться на сайте Ростуризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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