В Омске выпал весенний град
Местные жители массово делятся в соцсетях фото и видео происшедшего
Фото: vk.com/omsk_live
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В этом году весна выдалась необычайно ранней – плюсовые температуры были уже в феврале. Но в итоге непредсказуемая сибирская погода расставила все на свои места. В середине апреля, как и прогнозировали на днях синоптики, пошел град.
Омичи массово выкладывают фото и видео этого каприза природы. Судя по сообщением, град накрыл практически весь город и южные районы области.
Впрочем, ледяные осадки почти моментально растаяли, а уже завтра днем обещают потепление до +22 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU