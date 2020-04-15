В Омске выпал весенний град

15 Апр 2020 2020-04-15T15:15:22+03:00

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В этом году весна выдалась необычайно ранней – плюсовые температуры были уже в феврале. Но в итоге непредсказуемая сибирская погода расставила все на свои места. В середине апреля, как и прогнозировали на днях синоптики, пошел град.

Омичи массово выкладывают фото и видео этого каприза природы. Судя по сообщением, град накрыл практически весь город и южные районы области.

Впрочем, ледяные осадки почти моментально растаяли, а уже завтра днем обещают потепление до +22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU