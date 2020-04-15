«Написала, не подумав»: Омичку оштрафовали за фейк о коронавирусе
Первого человека в Омске уже оштрафовали за размещение фейка о коронавирусе. Девушка написала в соцсетях комментарий о якобы имеющейся у нее информации о двоих местных жителях, умерших от Covid-19.
Омичка полагала, что делает это анонимно, но ее быстро вычислили, и ей пришлось объяснять полицейским, зачем она пугала выдумкой других людей.
– Вы понимаете, что размещали не достоверную информацию? – поинтересовался у «народного корреспондента» полицейский.
– Я наивная просто, поверила какому-то человеку. Разместила, не подумав. Не знала, что за это грозит, – пояснила та.
– А какую-то цель хотели достичь или что?
– Нет, просто ответила на комментарий.
– Можно сказать от безделья?
Да.
– Ну вы понимаете ответственность за это?
– Уже да...
Обладательнице чересчур богатого воображения выписали штраф в 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.
Фейк про коронавирус - последствия.Видео: УМВД России по Омской области
ИСТОЧНИК KP.RU
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