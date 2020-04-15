«Написала, не подумав»: Омичку оштрафовали за фейк о коронавирусе

15 Апр 2020 2020-04-15T14:29:04+03:00

Девушка, разместивашая в соцсетях ложную информацию, заплатит 30 тысяч [видео]

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Первого человека в Омске уже оштрафовали за размещение фейка о коронавирусе. Девушка написала в соцсетях комментарий о якобы имеющейся у нее информации о двоих местных жителях, умерших от Covid-19.

Омичка полагала, что делает это анонимно, но ее быстро вычислили, и ей пришлось объяснять полицейским, зачем она пугала выдумкой других людей.

– Вы понимаете, что размещали не достоверную информацию? – поинтересовался у «народного корреспондента» полицейский.

– Я наивная просто, поверила какому-то человеку. Разместила, не подумав. Не знала, что за это грозит, – пояснила та.

– А какую-то цель хотели достичь или что?

– Нет, просто ответила на комментарий.

– Можно сказать от безделья?

Да.

– Ну вы понимаете ответственность за это?

– Уже да...

Обладательнице чересчур богатого воображения выписали штраф в 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Фейк про коронавирус - последствия.Видео: УМВД России по Омской области

ИСТОЧНИК KP.RU