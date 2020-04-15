Из-за пропускного режима на трассах в Омской области образовались пробки
В Омской области продолжает действовать режим полной готовности из-за коронавируса. Местным жителям запрещено выходить из дома без крайней необходимости.
Исключение сделано только для сотрудников предприятий, работа которых в эти дни разрешена. Но и они обязаны показать справку, удостоверяющую, что это действительно так.
Полностью закрыт проезд между населенными пунктами региона. Из-за этого на трассах теперь сложно передвигаться. Например, водители жалуются в соцсетях на пробку, собравшуюся из-за проверки документов на Русско-Полянском тракте.
Тем временем в облправительстве подчеркивают важность этой меры – коронавирус уже вышел за пределы города и может начать распространяться по районам области.
Более того, в случае ухудшения ситуации в Омске могут ввести пропускной режим, как в Москве. А это, как показал сегодняшний день, практически привело к коллапсу – сотни людей без масок были вынуждены ждать в толпе своей очереди на проверку документов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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