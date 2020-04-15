Омичи жалуются на некачественные защитные маски, которые шьют в местных ателье

15 Апр 2020 2020-04-15T13:46:05+03:00

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Омичам активно рекламируют многоразовые защитные маски, на производство которых перепрофилировались сразу 20 омских предприятий. Во время сегодняшней пресс-конференции губернатор Александр Бурков отметил, что удалось выйти на объем производства в 50 тысяч штук в сутки.

Однако покупатели пока не могут оценить по достоинству средства индивидуальной защиты от местных ателье.

– Сегодня в аптеке на улице Декабристов, 45 я купила многоразовые маски по 100 рублей за штуку, – жалуется в паблике «Голос Омска» одна из подписчиц. – Честно, мне даже в голову не пришло посмотреть на них сразу. Только на работе я увидела, что приобрела. Маски сшиты из залежавшегося материала, с желтыми пятнами и серыми разводами.Все маски разного размера. К лицу плотно не прилегают, держатся только за счет выступающих частей на лице. После работы поехала делать возврат, но заведующая отказала. Сказала, что есть разрешение на продажу и что они шьются в ателье. А что, в аптеках можно продавать товар, который не соответствует стандартам и не сертифицирован? Специально не стала на рынке покупать, думала в аптеке надежнее. Будьте внимательны. Завтра иду в Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU