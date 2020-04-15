Колонну военной техники заметили под Омском

15 Апр 2020 2020-04-15T13:23:37+03:00

Официальных комментариев от Минобороны пока не было [фото]

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Необычную технику заметили омичи на Сыропятском тракте. Там ехала целая колонна военных машин - КамАЗы, БТР и прочая техника. Ее на видео снял один из омских водителей большегруза. Ролик он выложил в социальные сети.

Омичи гадают, откуда и куда едет техника. Естественно, многие связывают ее появление с ситуацией с коронавирусом. Однако большинство сибиряков считают, что это обычные учения или рядовой переброс военных машин из одной части в другую.

Власти уже прокомментировали ситуацию:

- По информации командира 12 центра подготовки специалистов Росгвардии подполковника Баира Шодоева, ежегодно в учебном центре весной и осенью осуществляется подготовка водителей БТР-80. После курса теоретической и практической подготовки на полигоне на завершающем этапе обучения проводится 150- километровый марш, согласованный с администрациями муниципальных районов. Учитывая численность обучаемых, марш проходит 14, 15, 16, и 17 апреля по маршруту Омск – Ростовка – Сыропятское – Андреевское –Горьковское - Паутовка.

ИСТОЧНИК KP.RU