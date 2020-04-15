Коронавирус уже начал распространяться по районам Омском области

15 Апр 2020 2020-04-15T13:33:56+03:00

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На пресс-конференции, прозодившей онлайн, Александра Буркова спросили о целесообразности введения пропускной системы и запрета на проезд из Омска в районы области. Губернатор отметил, что такая мера сейчас необходима.

– Перекрытие оправданно. Есть заболевшие в Кормиловском районе. Инфекция уже вышла за пределы Омска. Что касается лекарств, то нужно за ними обращаться через ФАПы. В каждой ЦРБ есть автомобили, которые доставят медикаменты, – сказал губернатор. – Нам нельзя начинать поездки по районам, ездить к бабушкам. Здесь границы Омска будем охранять и убеждать, что ездить нельзя.

Также глава региона не исключает введение пропускной системы в Омске по примеру Москвы. Но тут могут быть сложности.

– Мы такую систему уже получили, готовы к введению, но у многих людей нет смартфонов, чтоб ее применять, – отметил Александр Бурков. – Пока смотрим за практикой Москвы. Есть система контроля за людьми под меднаблюдением. Если что, мы готовы вводить

ИСТОЧНИК KP.RU