Коронавирус уже начал распространяться по районам Омском области
На пресс-конференции, прозодившей онлайн, Александра Буркова спросили о целесообразности введения пропускной системы и запрета на проезд из Омска в районы области. Губернатор отметил, что такая мера сейчас необходима.
– Перекрытие оправданно. Есть заболевшие в Кормиловском районе. Инфекция уже вышла за пределы Омска. Что касается лекарств, то нужно за ними обращаться через ФАПы. В каждой ЦРБ есть автомобили, которые доставят медикаменты, – сказал губернатор. – Нам нельзя начинать поездки по районам, ездить к бабушкам. Здесь границы Омска будем охранять и убеждать, что ездить нельзя.
Также глава региона не исключает введение пропускной системы в Омске по примеру Москвы. Но тут могут быть сложности.
– Мы такую систему уже получили, готовы к введению, но у многих людей нет смартфонов, чтоб ее применять, – отметил Александр Бурков. – Пока смотрим за практикой Москвы. Есть система контроля за людьми под меднаблюдением. Если что, мы готовы вводить
ИСТОЧНИК KP.RU
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