2020-04-15T13:26:58+03:00
Общество

Губернатор обнародовал причину отставки экс-главы омского минздрава Вьюшкова

Решение было принято из-за неготовности больниц региона к пандемии коронавируса
Анна МИКУЛА
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Дмитрий Вьюшков ушел в отставку 1 апреля.Дмитрий Вьюшков ушел в отставку 1 апреля.Фото: ВКонтакте
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Напомним, 1 апреля написал заявление об отставке региональный министр здравоохранения Дмитрий Вьюшков. Судя по всему, у руководства региона вопросы к чиновнику копились давно, а последней каплей стала неготовность региона к пандемии коронавируса. Когда в Омской области появились первые зараженные, в облправительстве решили проститься с Вьюшковым.

– Министр здравоохранения был уволен за невыполнение показателей, – пояснил губернатор Александр Бурков. – Мы должны развернуть 1546 инфекционных коек на случай ЧС, из них 541 койка должна быть с ИВЛ. Больше 400 уже есть, остальные 248 начнут поступать со следующей недели. В июне будет дополнительная поставка аппаратов, с Минпромторгом работаем. В течение двух недель закончим работы по инфекционной больнице и 11 больнице. На койках находится четыре человека, остальные лечатся на дому под присмотром врачей. Мы готовы к приему любых больных, в том числе пожилого возраста.

Добавим, что на должность главы областного минздрава назначена Ирина Солдатова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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