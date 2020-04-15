В Омске из-за пандемии коронавируса не будет масштабного празднования 9 Мая

15 Апр 2020 2020-04-15T10:06:55+03:00

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На сегодняшней пресс-конференции, которую губернатор проводил онлайн, он расскал о планах на празднование 75-летия Победы в Омской области. Из-за сохраняющейся угрозы распространеения коронавируса – а пик заболеваемости Covid-19 в регионах как раз прогнозируют на начало мая – масштабного праздника не планируется.

– Массовые мероприятия мы вряд ли будем проводить, – пояснил Александр Бурков. – Но День Победы в душе у каждого! Что-то будем еще думать, с переносом торжественного парада и всероссийской акции «Бессмертный полк» на более поздний срок.

ИСТОЧНИК KP.RU