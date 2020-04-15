Бурков назвал меры поддержки омскому бизнесу, пострадавшему из-за пандемии коронавируса

15 Апр 2020 2020-04-15T09:58:01+03:00

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Глава региона рассказал на пресс-конференции о мерах поддержки для омского малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса. При их обсуждении в облправительстве обещают учитывать мнение и предложения самих предпринимателей.

– У нас утверждены отрасли, которые наиболее пострадали. Таких отраслей 14. По ним есть предложения. Это снижение налога по упрощенной системе налогообложения. Мы предлагаем введение минимальной планки. Эти льготы будут введены задним числом с 1 января по 31 декабря, – сообщил Бурков. – Также будут льготы по патентной системе. Кроме того, предлагаем обнулить транспортный налог для предприятий, занимающихся пассажирскими перевозками, и снизить транспортный налог для учреждений дошкольного образования. Произойдет снижение налога на имущество в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU