«Колоссальный дефицит аппаратов ИВЛ»: Бурков рассказал о готовности омских больниц к коронавирусу
На сегодняшней пресс-конференции Александр Бурков рассказал, как регион готов к приему больных с коронавирусом, если вдруг наступит резкий рост числа заболевших.
– Что касается средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ, дефицит колоссальный – ситуация одинакова по всей стране, – подчеркнул губернатор. – Тем не менее у нас все медучреждения на месяц обеспечены средствами индивидуальной защиты, и мы дальше продолжаем работу. На сегодняшний день у нас 20 омских предприятий, которые начали производить маски и защитные костюмы. Они вышли уже на объемы в 50 тысяч масок в сутки. Поставки ведутся напрямую промышленным предприятиям, торговым сетям. По ИВЛ мы где-то контрактовались у частных предприятий – я напрямую договаривался с екатеринбургским предприятием «Тритон». Сегодня большую поддержку оказывает Минпромторг РФ. Сроки по полному обеспечению больниц – конец апреля–начало мая.
Также, по словам Буркова, в омских больницах есть все необходимые лекарства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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