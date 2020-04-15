«Колоссальный дефицит аппаратов ИВЛ»: Бурков рассказал о готовности омских больниц к коронавирусу

15 Апр 2020 2020-04-15T09:50:03+03:00

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На сегодняшней пресс-конференции Александр Бурков рассказал, как регион готов к приему больных с коронавирусом, если вдруг наступит резкий рост числа заболевших.

– Что касается средств индивидуальной защиты и аппаратов ИВЛ, дефицит колоссальный – ситуация одинакова по всей стране, – подчеркнул губернатор. – Тем не менее у нас все медучреждения на месяц обеспечены средствами индивидуальной защиты, и мы дальше продолжаем работу. На сегодняшний день у нас 20 омских предприятий, которые начали производить маски и защитные костюмы. Они вышли уже на объемы в 50 тысяч масок в сутки. Поставки ведутся напрямую промышленным предприятиям, торговым сетям. По ИВЛ мы где-то контрактовались у частных предприятий – я напрямую договаривался с екатеринбургским предприятием «Тритон». Сегодня большую поддержку оказывает Минпромторг РФ. Сроки по полному обеспечению больниц – конец апреля–начало мая.

Также, по словам Буркова, в омских больницах есть все необходимые лекарства.

ИСТОЧНИК KP.RU