Губернатор рассказал, когда в Омске откроются парикмахерские

15 Апр 2020 2020-04-15T09:00:34+03:00

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Уже завтра, 16 апреля, решится судьба на ближайшее время омских парикмахерских и фитнес-центров. Глава региона Александр Бурков рассказал журналистам, что вопрос о допуске этих организаций к работе и частичном ослаблении режима полной готовности в регионе будет обсуждаться на заседании оперштаба.

– Мы уже рассматривали эту тему ранее, – рассказал Бурков. – Но эпидемиологи все-таки настаивают, чтобы места с массовым посещением людей – торговые центры, фитнес-центры, салоны красоты – пока не открывались. В четверг мы повторно вернемся к этому вопросу и зададим его медикам и эпидемиологам.

ИСТОЧНИК KP.RU