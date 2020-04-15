«Режим повышенной готовности – это почти то же, что режим ЧС»: Бурков настаивает на законности штрафов за выход из дома
Губернатор Александр Бурков рассказал о мерах, принятых в связи с резко снизившейся дисциплиной омичей. За нарушение режима самоизоляции их будут наказывать рублем. Уже десятки местных жителей получили такие штрафы. Журналисты во время пресс-конференции поинтересовались, насколько это законно – ведь в регионе не введен режим ЧС.
– Режим повышенной готовности – примерно как ЧС. Полномочия были расширены, – пояснил глава региона. – Те, кто обсуждает эту тему, ориентируются на закон без принятия поправок. В короткие сроки депутаты рассмотрели поправки, ими и руководствуются сейчас региональные правительства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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