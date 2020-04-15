Стало известно, сколько омичей оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Во время сегодняшней пресс-конференции Александр Бурков рассказал, что сотрудники полиции и росгвардейцы получили право штрафовать нарушителей режима самоизоляции, введенного в регионе.
– Мы пытались идти по мягкому пути, особенно злостных штрафовали, а простых граждан старались не штрафовать, – отметил глава региона. – Дисциплина снизилась, по индексу самоизоляции в «Яндексе» мы сваливаемся с места «хорошистов», поэтому будем усиливать работу. Я понимаю людей, которые в хорошую погоду не хотят оставаться дома, но выбора нет.
Губернатор сообщил, что штрафы уже получили несколько десятков человек, разгуливаших по улицам без уважительной причины.
ИСТОЧНИК KP.RU
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