2020-04-15T08:14:54+03:00
Общество

Губернатор высказался о продлении режима самоизоляции в Омске

Он считает, что нужно довериться мнению медиков и вируслогов
Станислав МУХИН
Поделиться:
За нарушение самоизоляции оштрафовали уже десятки омичей.За нарушение самоизоляции оштрафовали уже десятки омичей.Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Губернатор Александр Бурков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции в Омской области после 19 апреля. По его словам, это будет зависеть от мнение профессионалов - санитарных врачей и вирусологов.

- Это зависит от мнения эпидемиологов и готовности системы здравоохранения. С точки зрения эпидемиологической оценки, что федеральный главный врач Анна Попова, что омский Александр Крига настаивают на полной самоизоляции до 30 апреля. Расслабляться не надо! - сказал губернатор Александр Бурков. - Мы считаем, что у нас мало заболевших, и всё будет хорошо! Мы не знаем, сколько контактировало людей. Мы на этой неделе начинаем проверять самолёты, которые прилетают из других регионов нашей необъятной родины. Вирусологи считают, что опасность резкой вспышки существует. Мы будем ориентироваться на их точку зрения, они специалисты и знают, что делать. Если они скажут держать дальше 2 млн жителей людей на самоизоляции, будем держать,

Напомним, на данный момент в Омской области выявлено 20 случаев коронавируса. Еще у пятерых сотрудников ТГК он под вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Найди свой замок
Гипоаллергенное белье Palada можно купить на WildBerries
Приемная кампания в вузы в условиях самоизоляции
В Омске из-за пандемии коронавируса не будет масштабного празднования 9 Мая
Бурков назвал меры поддержки омскому бизнесу, пострадавшему из-за пандемии коронавируса
«Колоссальный дефицит аппаратов ИВЛ»: Бурков рассказал о готовности омских больниц к коронавирусу
Ультраконтроль и ультрапастеризация: как работает молочный завод в Омске во время карантина
Губернатор рассказал, когда в Омске откроются парикмахерские
«Режим повышенной готовности – это почти то же, что режим ЧС»: Бурков настаивает на законности штрафов за выход из дома
Стало известно, сколько омичей оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Омский ГАУ повысил категорию качества деятельности по стандартам Евросоюза
Губернатор высказался о продлении режима самоизоляции в Омске
«Скажут держать 2 млн человек на самоизоляции – будем держать»: Бурков высказался о целесообразности карантина омичей
Tele2 запускает онлайн-лекции по мобильному интернету для людей старшего поколения
«Ростелеком» в Омске запустил акцию «Космические технологии»
Стало известно, какие омские школы могут заработать первыми
СМИ: Максим Сушинский покинет «Авангард»
В Омске рассмотрят первое дело о распространении фейков о коронавирусе
На пустой трассе в Омской области столкнулись легковушка и грузовик
Омичи жалуются на очереди перед почтовыми отделениями
Появилось фото продуктового набора от мэрии для малоимущих семей Омска
В Омске на закупку средств для дезинфекции школ и садиков потратили 5 млн
В Омске «скорую» оштрафовали за парковку на остановке
В паводок «Росводоканал Омск» усилил контроль качества подготовки питьевой воды
Сервисная выручка Tele2 в салонах связи в Омске увеличилась в три раза
Интерьер, с заботой о владельце