Губернатор высказался о продлении режима самоизоляции в Омске

15 Апр 2020 2020-04-15T08:14:54+03:00

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Губернатор Александр Бурков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции в Омской области после 19 апреля. По его словам, это будет зависеть от мнение профессионалов - санитарных врачей и вирусологов.

- Это зависит от мнения эпидемиологов и готовности системы здравоохранения. С точки зрения эпидемиологической оценки, что федеральный главный врач Анна Попова, что омский Александр Крига настаивают на полной самоизоляции до 30 апреля. Расслабляться не надо! - сказал губернатор Александр Бурков. - Мы считаем, что у нас мало заболевших, и всё будет хорошо! Мы не знаем, сколько контактировало людей. Мы на этой неделе начинаем проверять самолёты, которые прилетают из других регионов нашей необъятной родины. Вирусологи считают, что опасность резкой вспышки существует. Мы будем ориентироваться на их точку зрения, они специалисты и знают, что делать. Если они скажут держать дальше 2 млн жителей людей на самоизоляции, будем держать,

Напомним, на данный момент в Омской области выявлено 20 случаев коронавируса. Еще у пятерых сотрудников ТГК он под вопросом.

ИСТОЧНИК KP.RU