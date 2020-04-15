«Скажут держать 2 млн человек на самоизоляции – будем держать»: Бурков высказался о целесообразности карантина омичей

15 Апр 2020 2020-04-15T08:15:08+03:00

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Сегодня, 15 апреля, прошла пресс-конференция Александра Буркова, посвященная коронавирусу. Губернатор пообщался с журналистами дистанционно – по видео-конференц-связи. В частности он ответил на вопрос о целесообразности режима самоизоляции, введенного в регионе.

– Это зависит от мнения эпидемиологов и готовности системы здравоохранения. С точки зрения эпидемиологической оценки, что федеральный главный врач Анна Попова, что омский Александр Крига настаивают на полной самоизоляции до 30 апреля, – сказал глава региона. – Расслабляться не надо! Мы считаем, что у нас мало заболевших, и все будет хорошо! Мы не знаем, сколько контактировало людей. Мы на этой неделе начинаем проверять самолеты, которые прилетают из других регионов нашей необъятной родины. Вирусологи считают, что опасность резкой вспышки существует. Мы будем ориентироваться на их точку зрения – они специалисты и знают, что делать. Если они скажут держать дальше 2 млн жителей на самоизоляции, будем держать.

ИСТОЧНИК KP.RU