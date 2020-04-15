Стало известно, какие омские школы могут заработать первыми

15 Апр 2020 2020-04-15T07:30:25+03:00

Прокомментировал губернатор и слухи о досрочном окончании учебного года. Фото: Антон ФОКИН

Прокомментировал губернатор и слухи о досрочном окончании учебного года

Изменить размер текста: A A

Режим самоизоляции в Омской области продлен пока до 19 апреля. Не работают и школы. Сейчас все дети учатся на дистанционке. Многие родители ждут, когда же откроют школы. Сегодня об этом говорил губернатор Омской области Александр Бурков.

- Мы сейчас смотрим на ситуацию. Рассматриваем возможность запуска школ на селе - в Омской области пока, - сказал глава региона.

Прокомментировал он и слухи о том, что дети младших классов уже не выйдут с дистанционного обучения. Многие считают, что учебный год будет закончен досрочно.

- Пока таких предложений не поступало. Такого решения нет. Сегодня пройдет заседание, нам нужно услышать мнение профессионалов - педагогического сообщества, - заявил Александр Бурков.

ИСТОЧНИК KP.RU