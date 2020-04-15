Стало известно, какие омские школы могут заработать первыми
Режим самоизоляции в Омской области продлен пока до 19 апреля. Не работают и школы. Сейчас все дети учатся на дистанционке. Многие родители ждут, когда же откроют школы. Сегодня об этом говорил губернатор Омской области Александр Бурков.
- Мы сейчас смотрим на ситуацию. Рассматриваем возможность запуска школ на селе - в Омской области пока, - сказал глава региона.
Прокомментировал он и слухи о том, что дети младших классов уже не выйдут с дистанционного обучения. Многие считают, что учебный год будет закончен досрочно.
- Пока таких предложений не поступало. Такого решения нет. Сегодня пройдет заседание, нам нужно услышать мнение профессионалов - педагогического сообщества, - заявил Александр Бурков.
ИСТОЧНИК KP.RU