СМИ: Максим Сушинский покинет «Авангард»
Это может случится в ближайшее время
Фото: hawk.ru
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Слухи о том, что президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский покинет «Авангард», появляются уже не впервые.
Но на этот раз информация, скорее всего, получит подтверждение. Издание «Спорт-экспресс» со ссылкой на свои источники сообщает, что Сушинский с большой долей вероятности может лишиться своего поста уже с ближайшее время. Кто его заменит, пока не известно.
Напомним, Максим Сушинский, который сам долгие годы успешно выступал за омский клуб, вошел в его руководство в 2018 году.
ИСТОЧНИК KP.RU