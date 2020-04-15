СМИ: Максим Сушинский покинет «Авангард»

15 Апр 2020 2020-04-15T06:55:36+03:00

Это может случится в ближайшее время

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Слухи о том, что президент хоккейного клуба «Авангард» Максим Сушинский покинет «Авангард», появляются уже не впервые.

Но на этот раз информация, скорее всего, получит подтверждение. Издание «Спорт-экспресс» со ссылкой на свои источники сообщает, что Сушинский с большой долей вероятности может лишиться своего поста уже с ближайшее время. Кто его заменит, пока не известно.

Напомним, Максим Сушинский, который сам долгие годы успешно выступал за омский клуб, вошел в его руководство в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU