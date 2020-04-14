В Омске рассмотрят первое дело о распространении фейков о коронавирусе

14 Апр 2020 2020-04-14T15:23:32+03:00

Местной жительнице грозит штраф до 190 тысяч рублей

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В мировом суде Омска рассмотреть первое дело о распространении фейков о коронавирусе.

31.03.2020 г. гражданка Гурьева М.О. осуществила публичное распространение заведомо недостоверной информации в социальной сети «Вконтакте» о числе умерших людей в Омской области зараженных коронавирусной инфекцией (Covid-19), сообщает пресс-служба Кировского районного суда.

Добавим, что по ч.9 ст. 13.15 КоАП РФ местной жительнице пугавшей людей в соцсетях, грозит штраф до 100 тысяч рублей.

Напомним, на днях о том, что к ней наведался участковый, рассказала еще одна омичка – миссис мира Анна Кузнецова. У силовиков к ней также вопросы по поводу распространения ложной информации о заразившихся Covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU