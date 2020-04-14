2020-04-14T14:45:48+03:00
Происшествия

На пустой трассе в Омской области столкнулись легковушка и грузовик

Все могло закончиться еще хуже – последний вез газовые баллоны
Анна МИКУЛА
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Фото: Госавтоинспекция по Омской областиФото: Госавтоинспекция по Омской области
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Серьезное ДТП случилось на 52 км трассы Тюкалинск–Большие Уки. Там практически пустую дорогу не смогли поделить «Жигули» и грузовик, перевозивший газовые баллоны.

В результате ДТП водитель ВАЗа госпитализирован в медицинское учреждение. Окончательно обстоятельства и причины происшедшего будут установлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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