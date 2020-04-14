На пустой трассе в Омской области столкнулись легковушка и грузовик
Все могло закончиться еще хуже – последний вез газовые баллоны
Фото: Госавтоинспекция по Омской области
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Серьезное ДТП случилось на 52 км трассы Тюкалинск–Большие Уки. Там практически пустую дорогу не смогли поделить «Жигули» и грузовик, перевозивший газовые баллоны.
В результате ДТП водитель ВАЗа госпитализирован в медицинское учреждение. Окончательно обстоятельства и причины происшедшего будут установлены в ходе проверки, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU