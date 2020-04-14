Омичи жалуются на очереди перед почтовыми отделениями

14 Апр 2020 2020-04-14T14:22:24+03:00

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Несмотря на режим полной самоизоляции, введенный в регионе, не все омичи сидят дома, а, находясь на улице, – соблюдают социальную дистанцию в два метра.

Житель Левобережья, например, снял довольно внушительных размеров очередь перед входом в почтовое отделение на бульваре Архитекторов. Фото он выложил в социальные сети. Омичи пишут в комментариях, что такая ситуация сейчас наблюдается почти повсеместно и удивляются, почему люди не оплачивают свои счета онлайн.

Впрочем, омичи считают, что лучше уж пусть толпа стоит на свежем воздухе, чем в закрытом помещении почты, где шанс подцепить заразу значительно выше. Другие утверждают, что все отделения теперь дезинфицируют каждые два часа.

ИСТОЧНИК KP.RU