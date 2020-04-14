Омичи жалуются на очереди перед почтовыми отделениями
Несмотря на режим полной самоизоляции, введенный в регионе, не все омичи сидят дома, а, находясь на улице, – соблюдают социальную дистанцию в два метра.
Житель Левобережья, например, снял довольно внушительных размеров очередь перед входом в почтовое отделение на бульваре Архитекторов. Фото он выложил в социальные сети. Омичи пишут в комментариях, что такая ситуация сейчас наблюдается почти повсеместно и удивляются, почему люди не оплачивают свои счета онлайн.
Впрочем, омичи считают, что лучше уж пусть толпа стоит на свежем воздухе, чем в закрытом помещении почты, где шанс подцепить заразу значительно выше. Другие утверждают, что все отделения теперь дезинфицируют каждые два часа.
ИСТОЧНИК KP.RU