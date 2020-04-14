Появилось фото продуктового набора от мэрии для малоимущих семей Омска

14 Апр 2020 2020-04-14T14:07:51+03:00

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В мэрии Омска показали, как будут выглядеть продуктовые наборы. Их начинают раздавать малоимущим семьям, доход на каждого из членов семьи ниже прожиточного минимума. Предполагается, что такую помощь получат около 15 тысяч омских семей.

Из опубликованного администрацией фото можно узнать, что в продуктовые наборы входят чай, сушки, сахар, макароны, мука, масло, гречка. В мэрии уже высказались по поводу этих наборов.

- Помимо продуктовых наборов сохраняются дотации на бесплатные обеды для школьников из семей, где средний доход на каждого члена семьи не превышает полуторной величины прожиточного минимума в Омской области. Согласно распоряжению мэра Омска Оксаны Фадиной с 6 апреля эти средства направляются ежемесячно на банковский счет одного из родителей, - уточнили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU