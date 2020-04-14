2020-04-14T13:58:24+03:00
Общество

В Омске на закупку средств для дезинфекции школ и садиков потратили 5 млн

Еще 4 млн направили на закупку бесконтактных термометров для учебных заведений
Анна МИКУЛА
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9 млн рублей из бюджета города направят на профилактику распространения коронавируса в омских образовательных учреждениях.

Согласно постановлению мэра Оксаны Фадиной, на 5 млн закупили средства для дезинфекции школ и садиков. Оставшиеся деньги пошли на приобретение бесконтактных термометров. Эти приборы необходимы для изменения температуры у детей во воемя утреннего фильтра.

Дополнительные средства направлены муниципальным учреждениям, подведомственным департаменту образования — это 152 школы, 183 детских сада и 20 учреждений дополнительного образования. На данный момент дети обучаются дистанционно, поэтому средства будут расходоваться минимально. Перед тем, как ребята вновь начнут посещать образовательные учреждения, пройдет масштабная обработка помещений, сообщает пресс-служба омской мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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