В Омске «скорую» оштрафовали за парковку на остановке

14 Апр 2020 2020-04-14T13:31:38+03:00

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В необъяснимой ситуации оказался водитель машины скорой помощи в Омске. Микроавтобус попал на фото системы «Паркон». А позже этот снимок пришел в «письме счастья» от ГИБДД.

На фото видно, что неотложка стоит в парковочном кармане остановки «Первомайский рынок» на улице Заозерной. Несмотря на это, водителю выписали штраф в 500 рублей, который теперь придется оплатить.

– Так и работаем, – прокомментировал фото автор поста, размещенного в соцсетях.

Добавим, что такие машины в случае экстренной необходимости могут останавливаться везде. Кроме того, сейчас в связи с напряженной ситуацией из-за коронавируса даже в Москве сделали бесплатной парковку вообще для всех сотрудников «скорой».

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Недавно «Комсомолка» писала о вопиющем случае, который произошел в доме на улице Гашека. Из-за дворов, наглухо перегороженных заборами и брошенными как попало машинами, скорая помощь кружила в поисках хоть какой-то лазейки, чтобы попасть к нужной многоэтажке. А в это время в одной из квартир от сердечного приступа скончалась пожилая омичка. Сын умершей уверен: если бы у медиков была возможность приехать хоть на 10 минут раньше, у его мамы был бы шанс. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU