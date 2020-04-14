2020-04-14T12:40:25+03:00
Общество

В оперштабе ответили на слух о летящем в Омск самолете с больными коронавирусом

Сибиряки массово звонят на горячую линию, чтобы уточнить эту информацию
Станислав МУХИН
Поделиться:
ФОТО: gazpromneftФОТО: gazpromneft
Изменить размер текста:

Соцсети и различные мессенджеры завалены информацией о коронавирусе. Большая часть, естественно, фейковая. Но многие люди верит. Омичи завалили горячую линию по коронавирусу и уточняют один и тот же факт. Неизвестные распространяют историю о том, что якобы в Омск направляется целый самолет с потенциальными носителями коронавируса. Якобы все они туристы из разных стран.

В оперштабе уже ответили на это.

- Никаких рейсов подобного назначения в расписании Омского аэропорта не значится. Осуществляются только перелеты внутри страны. В случае, если такое событие произойдет, мы заранее расскажем о том, как будут встречать таких пассажиров, куда их направят и кто будет наблюдать за их состоянием. Просим не реагировать на фейки и пользоваться только проверенными источниками информации, - рассказали в оперштабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В паводок «Росводоканал Омск» усилил контроль качества подготовки питьевой воды
Сервисная выручка Tele2 в салонах связи в Омске увеличилась в три раза
Интерьер, с заботой о владельце
В оперштабе ответили на слух о летящем в Омск самолете с больными коронавирусом
Найди свой замок
В минздраве рассказали о состоянии омичей с коронавирусом
Пьяный омич поехал на «Ладе» в магазин за добавкой и снес забор
Как правильно выбрать нижнее белье
Приемная кампания в вузы в условиях самоизоляции
Омичка пожаловалась на злобного таксиста, пытавшегося сбить ее машиной
Омским школьникам выдадут продуктовые наборы от Фадиной
Уровень заболеваемости ОРВИ в Омске держится ниже эпидпорога
АО «Омск РТС» сообщает об изменениях в работе с потребителями-юридическими лицами
В Омске резко снизился индекс самоизоляции
В Омской области главу района обвиняют в хищении 2,6 млн на ремонте дороги
Стало известно, когда в Омске потеплеет до +22 и пойдет снег
Частный перевозчик за изувеченное в ДТП лицо заплатит омичке 350 тысяч
Александр Шлеменко пожаловался на хамство в омских аптеках
У земли должен быть хозяин
Screenlife-ситком «СидЯдома» появится на PREMIER уже сегодня
Из-за дачников, жгущих свой мусор и сухую траву, Омск затянуло едким смогом
«Ростелеком» открыл регистрацию на онлайн-хакатон VirusHack
"Ветки, спилы деревьев, листва не относятся к ТКО", - региональный оператор «Магнит»