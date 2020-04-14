В оперштабе ответили на слух о летящем в Омск самолете с больными коронавирусом
Соцсети и различные мессенджеры завалены информацией о коронавирусе. Большая часть, естественно, фейковая. Но многие люди верит. Омичи завалили горячую линию по коронавирусу и уточняют один и тот же факт. Неизвестные распространяют историю о том, что якобы в Омск направляется целый самолет с потенциальными носителями коронавируса. Якобы все они туристы из разных стран.
В оперштабе уже ответили на это.
- Никаких рейсов подобного назначения в расписании Омского аэропорта не значится. Осуществляются только перелеты внутри страны. В случае, если такое событие произойдет, мы заранее расскажем о том, как будут встречать таких пассажиров, куда их направят и кто будет наблюдать за их состоянием. Просим не реагировать на фейки и пользоваться только проверенными источниками информации, - рассказали в оперштабе.
ИСТОЧНИК KP.RU