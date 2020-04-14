2020-04-14T12:05:47+03:00
Общество

В минздраве рассказали о состоянии омичей с коронавирусом

В ведомстве объяснили, как боролись с COVID-19 у одной из женщин
Станислав МУХИН
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ФОТО: Омская губернияФОТО: Омская губерния
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В оперштабе рассказали о состоянии омичей, которые заразились коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 20 случаев. В больницах остаются 11 человек с COVID-19. Очередных троих пациентов выписали сегодня.

- Это три женщины, в том числе жена и дочь мужчины, который пока лежит в реанимации Городской клинической инфекционной больницы № 1. Стоит отметить, что, если более молодая женщина перенесла COVID-19 без осложнений, ее мама напротив — прошла непростой путь, - уточнили в минздраве.

У женщины к температуре добавилась одышка, тяжелая пневмония и резкое ухудшение анализов. Но омские врачи справились с этим непростым случаем. В минздраве рассказали, как боролись с коронавирусом.

- Ежедневно проводились консилиумы, была сформирована индивидуальная схема лечения, велось круглосуточное наблюдение за состоянием — все это позволило максимально быстро вывести пациентку на удовлетворительное состояние и полностью ее вылечить, - уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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