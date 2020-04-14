Пьяный омич поехал на «Ладе» в магазин за добавкой и снес забор
Инцидент произошел в Омске возле торгового комплекса на улице Кирова. Водитель «Лады», ехавший по улице 1-й Железнодорожной, не справился с управлением и снес забор. Трое охранников магазина сначала нажали тревожную кнопку, а потом до приезда росгвардейцев удерживали водителя.
Выяснилось, что омич вместе с приятелем напились, а потом отправились на машине за добавкой.
– Росгвардейцы заметили явные признаки опьянения водителя, – рассказали в пресс-службе областного Управления Росгвардии. – На место был вызван экипаж ГИБДД, в присутствии которогр 24-летний гражданин отказался от прохождения медосвидетельствования. Для дальнейшего разбирательства водитель был передан правоохранителям.
ИСТОЧНИК KP.RU