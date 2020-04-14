Пьяный омич поехал на «Ладе» в магазин за добавкой и снес забор

14 Апр 2020 2020-04-14T12:04:57+03:00

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Инцидент произошел в Омске возле торгового комплекса на улице Кирова. Водитель «Лады», ехавший по улице 1-й Железнодорожной, не справился с управлением и снес забор. Трое охранников магазина сначала нажали тревожную кнопку, а потом до приезда росгвардейцев удерживали водителя.

Выяснилось, что омич вместе с приятелем напились, а потом отправились на машине за добавкой.

– Росгвардейцы заметили явные признаки опьянения водителя, – рассказали в пресс-службе областного Управления Росгвардии. – На место был вызван экипаж ГИБДД, в присутствии которогр 24-летний гражданин отказался от прохождения медосвидетельствования. Для дальнейшего разбирательства водитель был передан правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU