2020-04-14T11:42:10+03:00
Общество

Омичка пожаловалась на злобного таксиста, пытавшегося сбить ее машиной

По словам женщины, она собирается обратиться в полицию
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk_vkФото: vk.com/omsk_vk
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Пугающую историю, приключившуюся с ней на днях рассказала в соцсетях жительница Омска. По словам женщины, она вызвала такси, чтобы добраться на прием к врачу. Но по ошибке отметила в конечном адресе не тот дом, который был нужен, а соседний.

Это опять же по словам пассажирка, привело таксиста в бешенство:

– Водитель стал кричать, что его достали пассажиры типа меня с кривыми пальцами типа меня, стал оскорблять матом, – жалуется омичка. – Я не стала вступать в перепалку, спокойно вышла и отправилась в нужное мне место. Вдруг услышала за спиной какой-то звук и крики людей,ю. Я обернулась и еле успела отскочить – на меня ехал тот самый водитель. Далее этот неадекват выскочил из машины, стал оскорблять меня, угрожать расправой. Кричал, что найдет меня и сделает со мной нечто плохое, что убьет, чтоб я ходила и оглядывалась. Я очень испугалась и убежала.

Женщина рассказала, что уже обратилась с жалобой в компанию-перевозчик, и там обещали оперативно разобраться. Также пассажирка планирует написать на водителя заявление в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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