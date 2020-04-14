Омским школьникам выдадут продуктовые наборы от Фадиной

14 Апр 2020 2020-04-14T11:29:24+03:00

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Омским школьникам из малоимущих семей, а также детям с ограниченные возможностями выдадут продуктовые наборы. Такое постановление подписала мэр Оксана Фадина. Продукты для 15 889 ребятишек должны выдать до 23 апреля.

В продуктовый набор входят одна пачка чая, один килограмм сахара, два килограмма муки, 1,6 килограмм крупы, один килограмм макаронных изделий, один литр подсолнечного масла, полкилограмма бакалейных изделий, 250 граммов конфет, сообщает пресс-служба омской мэрии.

Фото: Владимир Казионов

Фото: Владимир Казионов

ИСТОЧНИК KP.RU