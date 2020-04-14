2020-04-14T11:15:06+03:00
Общество

Уровень заболеваемости ОРВИ в Омске держится ниже эпидпорога

По информации Роспотребнадзора, этому способствуют профилактические меры
Анна МИКУЛА
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В Омске снижается рост числа заболевших ОРВИ.В Омске снижается рост числа заболевших ОРВИ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Роспотребнадзор опубликовал любопытную статистику. Сейчас в регионе продолжается затянувшийся в этом году сезон простудных заболеваний. Однако есть тенденция к снижению, и уровень выявленных ОРВИ не превышает эпидпорога. По Омску он меньше на 46,9%, по области – на 44,2%.

Доля вируса гриппа в циркуляции респираторных вирусов за прошедшую неделю составила 16,7% (предыдущая неделя – 36,3%). Продолжают циркулировать респираторные вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, риновирусы, бокавирусы и респираторно-синцитиальные вирусы), но доля их в структуре положительных находок снижается, сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора.

Специалисты связывают эти результаты с принятыми профилактическими мерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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