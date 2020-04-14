В Омске резко снизился индекс самоизоляции

14 Апр 2020 2020-04-14T10:40:40+03:00

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К критической отметке подошла цифра индекса самоизоляции в Омске. По даннам сервиса «Яндекса», на 9 утра 14 апреля она составила всего 2,9 балла из 5 возможных. Это означает, что на улице много людей.

Вероятно, этому способствует хорошая погода, установившаяся в регионе. Кроме того, небольшие послабления сделали и для предприятий. С этой недели разрешили работать омичам, задействованным в строительстве, на обрабатывабщих производства, а также адвокатам. Вероятно, все эти люди и заполнили улицы.

Тем временем пик заболеваемости коронавирусом пока не пройден даже в Москве. Там он ожидается через одну-две недели. При этом регионы отстают от столицы примерно на три-четыре недели. А значит, у нас ситуация может обостриться в мае.

Именно поэтому критически важно пока оставаться дома и не дать заразе распространиться дальше.

Кстати, обстановка с гуляющими омичами не уникальна – во многих сибирских городах индекс самоизоляции еще ниже. В Томске он опустился до 2,3 баллов, в Новосибирске – до 2,2, в Кемерове – 1,9.

Добавим, что максимальный индекс самоизоляции за все это время в Омске достигал даже 4,1 балла, при этом он был в тройке самых прилежных городов-миллионников.

ИСТОЧНИК KP.RU