В Омской области главу района обвиняют в хищении 2,6 млн на ремонте дороги

14 Апр 2020 2020-04-14T10:27:31+03:00

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В Омской области будут судить главу Седельниковского района Алексея Сабаева. Как считает прокуратура, чиновник пошел на мошенничество во время ремонта дорог. Работы проводились еще в 2018 году. И, как выяснили силовики, подряд на ремонт получила фирма, подконтрольная главе района.

Надо ли говорить, что работы выполнили некачественно, а сметы были серьезно завышены. В итоге ремонт дороги был принят, а из бюджета, по версии следствия, похищено 2,6 млн рублей. Вину в преступлении чиновник во время расследования не признал. На все его имущество наложен арест. Сабаеву грозит за мошенничество до 10 лет тюрьмы. В ближайшее время его будут судить.

ИСТОЧНИК KP.RU